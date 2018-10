‘Het kan niet altijd raak zijn’

Door Marcel Luyckx



2007 Stuttgart, balk 82ste, team 17de

Sanne Wevers: ,,Aan Stuttgart bewaar ik vrij slechte herinneringen. In Nederland besliste ‘meneer Excel’ nog wie er naar de WK gingen, puur op basis van uitslagen. We zagen elkaar pas op het vliegveld. Elke turnster had haar eigen coach, haar eigen voorbereiding. Als 15-jarige krijg je niet alles goed mee, maar het was een rare ervaring. Er was geen team; de een deed dit, de ander dat. Het sloeg nergens op. Daar heeft Vincent (vader/coach, red.) vervolgens samen met Hans (Gootjes, technisch directeur gymnastiekunie) en Gerben (Wiersma, bondscoach) heel hard aan gewerkt. Daar is de basis gelegd van wat het nu gelukkig is.



,,De wedstrijd is me niet bijgebleven als iets bijzonders. Wel dat ik het heel gaaf vond om Amerika in actie te zien. Dat is de redding geweest voor Vincent en mij, dat we al die finales zijn gaan kijken. Daar haal je heel veel inspiratie uit. Ik ben een extreme turnliefhebber. Het gaat om je eigen prestatie, maar er is zoveel meer.”