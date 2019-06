‘Het is moeilijk je te wapenen tegen Sifan’

Door Lisette van der Geest Een dag voor de 1500 meter kreeg Jos Hermens een sms van Alberto Salazar: ,,Sifan gaat morgen hard lopen”, schreef de coach over zijn pupil Sifan Hassan. Dus Hermens verwachtte al een snelle tijd gisteren. Nu: ,,Maar déze tijd was sneller dan ik dacht. Ik denk dat zij er zelf niet eens op gerekend had.” De laatste jaren liep Hassan (26) meermaals onder de vier minuten, maar tot zondag stond haar persoonlijke record én het nationale record op 3.56,05 dat ze in 2015 liep.

Hermens: ,,Ze klaagde rond april juist nog dat ze snelheid tekort kwam. Nou, als je deze tijd loopt, heb je snelheid.” Het klinkt wellicht gek, maar als het gaat om de 1500 meter denkt Hermens vooral aan de 5000 en 10.000 meter. Daarop verwacht hij bij Hassan de echte successen, en dat heeft alles met de kortere afstand te maken. ,,Met haar duurvermogen en deze snelheid die ze nu meeneemt naar de sprint, loopt niemand haar eraf.” Het gaat om ‘tempohardheid’, zo zegt hij. Haar 1500 metertijd laat zien dat Hassan over het vermogen beschikt op hard tempo te lopen en goed met toenemend melkzuur in haar benen kan omgaan. ,,En voeg daar haar mogelijkheden op de halve marathon bij, haar uithoudingsvermogen, en we weten dat ze eigenlijk op elk tempo kan lopen tijdens een 5000 meter, iedereen kan volgen én dat ze vervolgens ook snelheid heeft bij een sprint. Het is heel moeilijk om je te wapenen tegen Sifan.”

Medailles

Hassan won tweemaal brons op de WK outdoor, werd indoor wereldkampioene, was een periode ongenaakbaar in een serie Diamond Leaguewedstrijden, maar heeft op haar palmares geen olympisch goud, of een wereldtitel outdoor. Hermens: ,,De medailles die ze in het verleden heeft laten liggen, liet ze liggen door tactische fouten. Niet door mentale druk. Dat heeft alles met ervaring te maken. Van de Diamond League zijn er tien wedstrijden per jaar, dan kun je tien keer oefenen. Het lopen van een kampioenschap is anders en daarvan heb je er maximaal een per jaar. Dan ben je zo twee à drie jaar verder als je daar wat ervaring in wil hebben.”