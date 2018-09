Herlings zet zegereeks voort in Turkije, kampioensfeest in Assen op komst

Assen kan zich opmaken voor een groots kampioensfeest van Jeffrey Herlings over twee weken. Alleen tegenslag voor concurrent Tony Cairoli in de 2e manche in Turkije later vandaag kan nog roet in het eten gooien. Als de Italiaan buiten de punten eindigt, is de titelstrijd al twee wedstrijden voor het einde beslist. Dan staat er op het TT-circuit niets meer op het spel.

Daar gaat niemand in het kamp Herlings vanuit. De 23-jarige motorcrosser uit Oploo demonstreerde in de 1e manche op het Afyon Motorsportcentrum in Afyonkarahisar zijn superioriteit in de MXGP-klasse. Teamgenoot Cairoli kampt met wat pijntjes maar wist de schade te beperken door 2e te worden. Herlings voegde weer 3 punten aan zijn voorsprong in de WK-stand toe. Die bedraagt nu 76 punten met nog 5 manches te gaan. Een manchezege is goed voor 25 punten.

Gunstiger lijn

De nieuwe baan in Turkije blijkt een kolfje naar de hand van Herlings. Op zaterdag zette hij al de tijdtraining en de kwalificatie naar zijn hand. In de wedstrijd was oud-wereldkampioen Tim Gajser op de eerste meters sneller. Het antwoord van Herlings volgde direct. Hij bleek een gunstiger lijn gekozen te hebben en nam al snel de leiding over.

Cairoli moest een paar concurrenten inhalen om achter Herlings post te kunnen vatten op de 2e plaats. Op geen enkel moment kwam de manchezege van Herlings in gevaar. Seconde na seconde reed hij weg van zijn stalgenoot. Het verschil liep op tot 25 seconden. Glenn Coldenhoff kwam als zesde over de finish.