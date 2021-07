Herlings zelfs met gebroken schouderblad aan de start in Lommel

In Oss twee weken geleden kwam Ivo Monticelli met zijn motor bovenop de schouder van Herlings terecht. Het zag ernaar uit dat hij een tijd aan de kant zou staan, maar Herlings zag dat er progressie in zat. Hij maakte zaterdag toch een trainingsrondje om te kijken of zijn schouder het zou houden.

,,Het is nog steeds wat pijnlijk", schrijft hij op de Instagrampagina van zijn team. ,,Ik sta vijftig punten achter in het kampioenschap dus morgen zal gaan om schade te beperken. Ik heb vier weken om volledig te herstellen voordat we naar Turkije gaan. Lommel is een baan die me goed ligt en ik wil het in ieder geval proberen. Dan kan ik de rest van het kampioenschap geen spijt hebben.”