Herlings razendsnel hersteld, rentree in Indonesië

Herlings heeft van de artsen groen licht gekregen om in Indonesië weer op zijn KTM-motor te klimmen. De drievoudig wereldkampioen in de MX2-klasse hoopt op Aziatische bodem vooral de schade beperkt te houden. ,,Het is niet realistisch om daar te winnen. Ik ga de leiding in het klassement waarschijnlijk wel kwijtraken'', zegt Herlings tegen de NOS. In Indonesië worden twee GP's gereden. Op 8 juli staat daar ook de Grote Prijs van Azië op het programma. ,,Daarna heb ik nog zeven wedstrijden om me terug te vechten. Het wordt een man- tegen-mangevecht.''

Herlings brak al twee keer eerder zijn sleutelbeen op dezelfde plek. Dit keer gebeurde het bij een ogenschijnlijk onschuldige val tijdens een training op het circuit van Berghem. ,,Het gebeurde met heel lage snelheid, maar ik viel wel recht op mijn schouder. Het was 'krak, auw'. Een valpartij van niks, maar ik voelde wel direct dat het niet pluis was'', vertelt Herlings. ,,Jammer dat dit tussendoor kwam, want het ging supergoed. Ik had acht van de tien grands prix gewonnen en lag gigantisch aan de leiding, maar toen kwam er een kleine 'bump on the road'. Gelukkig sta ik nog wel bovenaan. Alles is nog mogelijk.''