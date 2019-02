Herlings ontbreekt zeker bij opening MXGP door voetbreuk

Basketbal­lers sluiten WK-kwalifica­tie af in mineur

0:25 De Nederlandse basketballers hebben ook hun laatste wedstrijd in de WK-kwalificatie verloren. Polen was in Gdansk te sterk voor Oranje: 85-76. Het resultaat had verder geen gevolgen, want de ploeg van bondscoach Toon van Helfteren wist voor het duel al dat het niet is geplaatst voor het WK in China.