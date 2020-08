Herlings maakt indruk in Axel, maar wint niet door val

In de trainingen liet Herlings zich nog niet van voren zien, waardoor hij pas als zevende een starthekje uit mocht zoeken. Vervolgens was hij als eerste weg bij de start. Door een stevige crash in de eerste bocht werd de wedstrijd stilgelegd en werd de Brabander gevraagd dat kunstje te herhalen en dat lukte hem ook. Opnieuw was Herlings uitstekend weg en hij domineerde de wedstrijd. Romain Febvre en Jeremy Seewer eindigden achter Herlings en voor Glenn Coldenhoff, die vierde werd.

In de tweede race moest Herlings een enorme achterstand goedmaken, nadat hij bij de start vast kwam te zitten bij twee vallende rijders, waaronder Jeremy Seewer. Febvre pakte de kopstart en zou de wedstrijd ook winnen, maar in de slotfase kregen Herlings en Seewer de leider weer in het zicht.



Na enkele spectaculaire inhaalactie moest Herlings genoegen nemen met de vijfde plaats, waardoor hij in de daguitslag de eindzege aan Romain Febvre moest laten.



Glenn Coldenhoff werd met twee vierde plaatsen derde. Er had meer ingezeten voor de crosser uit Best, ware het niet dat hij in de tweede manche vanaf de tweede plaats ten val werd gebracht door een achterblijver. Brian Bogers kende een matige start in de eerste manche maar had wel de juiste snelheid, wat hij in de tweede manche beloond zag worden met een tweede plek.