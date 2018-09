Herlings kopman van Nederland in Motorcross der Naties

Herlings leidt riant in het individuele WK in de MXGP. Hij kan komende zondag in Assen als eerste Nederlander de wereldtitel veroveren in de koningsklasse. In de Motorcross der Naties zal hij ook uitkomen in de MXGP-klasse. Coldenhoff, die ook in de zwaarste klasse crost, is aangewezen voor de Open klasse. Vlaanderen, een geboren Zuid-Afrikaan die sinds dit jaar onder de Nederlandse vlag rijdt, is de crosser in de MX2.