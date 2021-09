Herlings en Coldenhoff missen nipt goud in Motorcross der Naties

Stijging aantal meldingen grensover­schrij­dend gedrag in de sport: ‘Dit zijn zorgelijke percenta­ges’

22 september Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sport is in 2020 met 4,7 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN), dat aan sportkoepel NOC*NSF is aangeboden.