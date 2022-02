Herenhockeyers verslaan Zuid-Afrika opnieuw met ruime cijfers

Pijnlijke fotosessie: titelverde­di­ger Herlings mist start WK MXGP na voetopera­tie

Het wereldkampioenschap motorcross gaat over 2,5 week van start in Engeland zonder titelverdediger Jeffrey Herlings. De 27-jarige KTM-rijder is geopereerd aan zijn linkervoet, die hij maandag blesseerde tijdens een val op het circuit van Red Sands in Spanje.

2 februari