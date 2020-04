Helden zonder hoofdprijs: de grootste sporters die hun carrière niet konden bekronen

Legendarische sporters die nooit de grootste titel hebben gepakt, het zijn er genoeg. En in deze coronatijden komen ze wat vaker voorbij op de televisie. Of ze het nu willen of niet. Vijf voorbeelden.

Barry Bonds (honkbal, 55)

Hij is misschien wel de beste slagman aller tijden. Als je Barry Bonds tegenover je had als pitcher, kon je maar beter alvast rekening houden met een ver geslagen bal het publiek in. De 762 homeruns die hij sloeg in zijn loopbaan (van 1996 tot en met 2007), is een record dat misschien wel nooit meer wordt gebroken. En het hadden er nog veel meer kunnen zijn als minder pitchers hem opzettelijk vier wijd hadden gegeven (688 keer, ook een record). Zeven keer werd hij uitgeroepen tot speler van het jaar, ook in 2002, het jaar dat hij het dichtst bij een World Series-titel kwam. Zijn San Francisco Giants verloren echter de beslissende zevende wedstrijd van de Anaheim Angels. Na zijn carrière gaf Bonds toe doping te hebben gebruikt, maar niet bewust. Zijn personal trainer zou hem hebben misleid door te zeggen dat het om lijnzaadolie en artritis-crème ging.

Volledig scherm Barry Bonds met zijn rugnummer 25 dat door de San Francisco Giants is terruggetrokken. © EPA

Lee Westwood (golf, 46)

Drie jaar geleden had hier zonder twijfel nog de naam van Sergio García gestaan. Maar toen de Spanjaard in 2017 eindelijk zijn eerste major pakte, de Masters, gaf hij de titel van ‘beste golfer zonder een major’ door aan Lee Westwood. De Engelsman stootte in 2010 Tiger Woods van de troon als nummer 1 van de wereld, bleef de beste voor maar liefst 22 weken, maar zelfs toen lukte het hem niet om de Masters, British Open, US Open of PGA Championship te winnen. Twaalf keer eindigde hij in de top-5 bij een van de vier grote toernooien, drie keer werd Westwood tweede. Gaat het nog een keer lukken? Met zijn 46 jaar begint de tijd te dringen, maar in januari won hij wel het hoog aangeschreven Abu Dhabi Championship. De sleet zit er dus nog niet op.

Volledig scherm Lee Westwood. © EPA

David Ferrer (tennis, 38)

Misschien wel de minst aansprekende naam in dit rijtje, maar dat komt dan vooral door zijn rustige karakter en uitstraling. En o ja, natuurlijk die ontbrekende Grand Slam-titel. David Ferrer sloot vorig jaar zijn bijna 20 jaar durende carrière af als de tennisser met de meeste enkelspelzeges (734) zonder ooit de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon of US Open te winnen. Hij staat daarmee op de twaalfde plek aller tijden. Een Spanjaard, dus automatisch een gravelbijter, maar zijn lichtvoetigheid kwam goed van pas op alle baansoorten. Niet voor niets stond hij 5,5 jaar lang op enig moment in het seizoen wel in de top 5. Als het had moeten gebeuren, die Grand Slam-titel, dan was het op Roland Garros geweest, in 2013. Hij haalde dat jaar de finale, maar kon het niet slechter treffen met zijn tegenstander: Rafael Nadal.

Volledig scherm David Ferrer. © BSR Agency

Karl Malone & John Stockton (basketbal, 56/58)

Een duo, want Karl Malone en John Stockton zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze worden algemeen gezien als het beste baketbalduo dat nooit de NBA-titel veroverde. Met de Utah Jazz bereikten de power forward en point guard tot twee keer toe de finale, in 1997 en 1998. Eén probleem: Michael Jordan deed in die jaren hetzelfde met de Chicago Bulls. Zonder His Royal Airness waren Malone en Stockton nooit in dit overzicht terechtgekomen. Vooral de nederlaag in de slotseconden van wedstrijd nummer 6 in de finale van ‘98 doet nog altijd pijn in Utah en omstreken. Jordan besliste het duel met ‘The Shot’, met nog vijf seconden te gaan. Het was Jordans laatste schot in zijn carrière (want die twee seizoenen dat hij nog voor Washington speelde (2001-2003) mag je geen comeback noemen) en natuurlijk kon die niet anders dan raak gaan. Stockton kreeg nog wel een kans, maar zijn driepunter viel niet.

Volledig scherm John Stockton (l) en Karl Malone voor de NBA-finales in 1997. © AFP

Jimmy White (snooker, 57)

Ja, Jimmy White won heel veel sinds hij professioneel begon te snookeren in 1980, maar die wereldtitel kwam er nooit van. Niet dat hij geen kansen heeft gekregen. Maar liefst zes keer haalde The Whirlwind, zijn bijnaam vanwege zijn snelle manier van spelen, de WK-finale. In 1984 verloor hij van Steve Davis, in 1991 van John Parrot, en in 1990, 1992, 1993 en 1994 van de Schot Stephen Hendry. De reden voor alle nederlagen? Drugs, volgens de Engelsman zelf. ,,Ik was wellicht tien keer wereldkampioen geworden. Maar ik ben blij dat ik nog leef. Crack is de ergste drug die er is’', zo vertelde hij in zijn autobiografie Second Wind, dat in 2014 uitkwam.