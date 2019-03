Hekkensluiter verrast koploper in NBA

Viñales pakt pole bij openingsra­ce MotoGP

9 maart Maverick Viñales heeft poleposition veroverd voor de openingsrace van het nieuwe seizoen in de MotoGP. De 24-jarige Viñales was op zijn Yamaha met 1.53,546 de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Qatar op het circuit van Losail, waar in de avonduren bij kunstlicht wordt geracet.