Heibel bij LA Lakers: onderlinge ruzie tijdens wéér een nederlaag

Voor de Lakers was het al de achtste nederlaag op rij. De grote club uit het westen van het land leed zes opeenvolgende nederlagen in de voorbereiding. LeBron James was goed voor 25 punten, maar kon zijn club wederom niet aan een zege helpen. Hij was wel de meest trefzekere speler van de avond. Chris Paul kwam namens de bezoekers tot 23 punten.

Typerend voor de situatie bij de Lakers was dat ploeggenoten Dwight Howard en Anthony Davis door andere spelers van de Lakers uit elkaar gehouden moesten worden na een opstootje. ,,We hebben het toen meteen opgelost. We zijn allebei erg gepassioneerd en wilden deze wedstrijd niet verliezen. Maar we zijn volwassen mannen en hebben het uit de weg geruimd. Er is geen probleem tussen mij en hem. Hij is mijn broer, mijn teamgenoot”, zei Howard over het voorval.