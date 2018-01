Heerlijke powerdunk van LeBron James

Cleveland Cavaliers verloor de topper tegen Oklakoma City Thunder Met 148-124, maar een van de mooiste acties in de wedstrijd was van LeBron James. Na balverlies van Russell Westbrook was er een vlijmscherpe break, waarbij Dwyane Wade James lanceerde met een heerlijke alley-oop, gevolgd door een even lekkere powerdunk van LeBron.