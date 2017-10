Heemskerk verrast op de 400 meter vrij in Hongkong, twee keer zilver voor Kromo

Kiptoo wint Singelloop Breda, Butter zevende

15:49 De Keniaanse hardloper Edwin Kiptoo heeft zijn vorm voor de marathon van Amsterdam (15 oktober) onderstreept met de overwinning in de Singelloop van Breda. Hij won de halve marathon in 1.00.42. De Oegandees Abdallah Mande arriveerde als tweede in 1.00.51, de Keniaan Philip Langat werd derde in 1.00.52.