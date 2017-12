Heemskerk pakt zilver op 200 meter vrij

Toussaint mag via achterdeur naar EK-finale 50 meter rugslag

17:47 Kira Toussaint is bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Deense Kopenhagen alsnog toegevoegd aan de finale op de 50 meter rugslag. De winnares van zilver op de 100 meter rugslag tikte in de halve finales als negende overall aan in 26,75 en was eerste reserve. Omdat de Russin Maria Kameneva niet van start gaat, krijgt Toussaint alsnog de kans later vanavond.