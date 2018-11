Heemskerk klopt Sjöström op 200 meter vrij

Clubhelden Assistent-trai­ner Stefan Spruit is vijf uur per week op de karatevere­ni­ging: 'Daar is altijd tijd voor’

12:09 Stefan Spruit (26) is bewegingsagoog en in zijn vrije tijd besteedt hij 5 uur per week aan karatevereniging Kaizen Dojo in Halsteren. Daar is hij assistent-trainer en begeleider.