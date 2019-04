Heemskerk en 'Kromo' delen de winst op 100 meter vrije slag

In het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion had Heemskerk na de eerste 50 meter bijna een halve seconde voorsprong op 'Kromo'. De drievoudig olympisch kampioene kwam op het tweede baantje echter sterk opzetten. Het titanengevecht in Eindhoven eindigde onbeslist. Bij de finale van de 100 vrij lagen maar liefst zeven Nederlandse zwemsters in het water. De Duitse Lisa Höpink was de enige buitenlandse, zij eindigde als laatste.

Mannen

Bij de mannen zegevierde Kyle Stolk op het koningsnummer, maar hij bleef met 48,80 opnieuw boven de limiet voor de WK in Gwangju (48,51). Stolk was in de series wel heel dichtbij gekomen met 48,53.



Arjan Knipping evenaarde het bijna 22 jaar oude Nederlands record van Marcel Wouda op de 400 wissel. Knipping zegevierde in 4.15,38, precies de tijd die de huidige hoofdcoach van de Nederlandse zwemploeg in 1997 neerzette. Hij bleef wel net boven de WK-limiet (4.14,04).

Tes Schouten scherpte op de 100 school haar eigen Nederlands record aan tot 1.06,96. Schouten had het record met 1.07,12 al in handen. De 18-jarige zwemster kwalificeerde zich tevens voor de WK. Dat had ze vorige week in Den Haag al op de 50 school gedaan. Kira Toussaint won de 50 rug in 27,98, vlak voor Maaike de Waard (28,00). Toussaint heeft op de 50 en 100 meter al voldaan aan de limieten voor de WK, De Waard op de 50 rug.