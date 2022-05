HC Den Bosch troeft SCHC af in laatste minuut en pakt 21ste landstitel

SCHC, dat nog nooit kampioen werd, had door zaterdag te winnen bij Den Bosch (0-1) een derde duel afgedwongen. De eerste wedstrijd was door Den Bosch in Bilthoven met 3-1 gewonnen. Beide teams troffen elkaar twee keer eerder in de play-offs om de landstitel, voor het laatst in 2015. Toen klaarde Den Bosch de klus telkens in twee keer.

SCHC, dat zaterdag won door een benutte strafcorner van Yibbi Jansen, kwam ook nu op voorsprong. In het eerste kwart schoot Ginella Zerbo na een afgeslagen strafcorner van dichtbij raak. In het vervolg slaagde Matla er maar niet in SCHC-doelvrouw Alexandra Heerbaart te passeren. In het derde kwart werd het wel gelijk via Pleun van der Plas.

Kort voor tijd miste Matla nog uit een strafcorner, kort voor tijd was het dan toch raak en kon het feest in Den Bosch alsnog beginnen. Het was tevens het afscheid van drie vaste waarden: Lidewij Welten, Margot van Geffen en Marloes Keetels.

Volledig scherm Frederique Matla in actie tegen SCHC. © Pro Shots / Erich Snijder

De thuisploeg kreeg energie van de gelijkmaker en probeerde direct door te drukken. Maar dat liet SCHC niet toe. Het derde kwart eindigde bij 1-1.

In het vierde kwart was het nagelbijten op de volle tribunes. Met nog 42 seconden op de klok kreeg HC Den Bosch een strafcorner. Wie anders dan Frederique Matla velde het vonnis: 2-1.

Met de 21ste landstitel is HC Den Bosch nu Amsterdam voorbij. Die club blijft op 20 staan.

Volledig scherm Pien Sanders van HC Den Bosch probeert Elzemiek Zandee van SCHC de bal te ontfutselen aan de zijlijn. © Pro Shots / Erich Snijder