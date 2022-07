Hassan mist haar eindschot en wordt zesde op de 5000 meter bij WK

Estafette­teams 4x100 meter uitgescha­keld in series op WK

De Nederlandse estafetteteams zijn er op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finales van de 4x100 meter. Het vrouwenkwartet kwam in hun heat als zesde over de finish in 43,46 en die klassering was onvoldoende voor een finaleplek. De mannen eindigden in hun heat als zevende in 39,07 en ook dat betekende uitschakeling.

23 juli