Hardloopfenomeen Nienke Brinkman verbetert 19 jaar oud marathonrecord Kiplagat

Nienke Brinkman heeft in de marathon van Rotterdam het negentien jaar oude Nederlands record verbeterd. De 28-jarige atlete zette aan de finish op de Coolsingel de klok stil op 2.22.51. Ze liep daarmee de 2.23.43 van Lornah Kiplagat uit de boeken. Kiplagat liep die tijd in 2003, in de marathon van New York.

Brinkman eindigde in Rotterdam als tweede. Ze moest alleen de Ethiopische Haven Hailu voor zich dulden, zij won in 2.22.01.

Brinkman doet pas sinds de uitbraak van de coronapandemie serieus aan hardlopen. Daarvoor was ze een fanatiek hockeyster. In Zwitserland, waar de geboren Leiderdorpse woont en geofysica studeert, heeft ze zich in betrekkelijk korte tijd tot een Nederlandse toploopster ontwikkeld.

Ze liep vorig jaar bij haar debuut op de marathon 2.26.34, toen de derde tijd ooit gelopen door een Nederlandse atlete. In haar tweede wedstrijd over 42,195 kilometer is ze al de snelste Nederlandse aller tijden.

Brinkman liet zich het eerste deel van de race gangmaken door een aantal mannelijke hardlopers, die haar uit de wind hielden en het tempo strak. Ze liep steeds rond het schema van het Nederlands record. Ook na 35 kilometer, als de marathon traditioneel zwaar wordt, bleef de Nederlandse haar soepele tred houden. Ze rukte op van de vierde naar de tweede plaats en kwam nog aardig in de buurt van winnares Hailu.

Brinkman mag in principe deze zomer meedoen aan de marathon op de WK in het Amerikaanse Eugene, maar ze maakte voor de race in Rotterdam al kenbaar dat ze kiest voor de marathon op de EK in München, die kort na de WK worden gehouden.

