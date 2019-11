Harden leidt Houston Rockets naar tiende zege

In een team dat geplaagd wordt door blessures is Harden de grote uitzondering. Hij vestigde tegen de Timberwolves een carrière-record van 41 schoten en schoot met acht van de 22 driepunters raak. Houston is in de Western Conference net als LA Lakers op tien zeges gekomen, maar heeft met drie nederlagen een keer vaker verloren.



Los Angeles Clippers won voor de achtste keer dit seizoen. In eigen huis werd Atlanta Hawks overklast met 150-101. Paul George was succesvol in zijn thuisdebuut voor de Clippers met 37 punten in slechts twintig minuten spelen. De ploeg uit Los Angeles miste nog zijn andere topspeler. Kawhi Leonard ontbrak wegens een knieblessure.