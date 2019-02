Harden blijft scoren, Warriors winnen weer

Abdi Nageeye verpulvert Nederlands record halve marathon

9:32 Abdi Nageeye heeft in Japan het Nederlands record op de halve marathon flink aangescherpt. De Nederlandse atleet won de wedstrijd over 21,1 kilometer in Marugame in 1 uur en 24 seconden. Hij dook daarmee ruim onder de oude toptijd, die al 20 jaar op naam stond van Greg van Hest. De Brabander liep in 1999 in Den Haag 1.01.10.