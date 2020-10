Haperende Jansen maakt het in beladen duel nog spannend voor Dodgers

Zaterdag 03.00 uur LA Lakers één zege verwijderd van zeventien­de NBA-titel

7 oktober Los Angeles Lakers heeft de zeventiende NBA-titel voor het grijpen. De club uit Californië won in de bubbel in Disney World in Orlando het vierde duel in de NBA-finale van Miami Heat. De ploeg van LeBron James nam in het vierde kwart afstand van de tegenstander uit Miami en won met 102-96.