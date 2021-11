Handbalsters winnen tweede duel bij oefentoernooi in Noorwegen

Geblesseer­de sterspeel­ster Polman in voorlopige selectie WK Handbal

Interim-bondscoach Monique Tijsterman heeft 34 speelsters opgenomen in de voorlopige selectie voor het wereldkampioenschap handbal, dat van 1 tot en met 19 december in Spanje wordt gespeeld. Onder hen bevindt zich Estavana Polman, hoewel ze al langere tijd geblesseerd is.

25 oktober