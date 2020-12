Handbalsters verslaan Roemenië en spelen mogelijk nog om vijfde plaats op EK

Nederland stond halverwege met 16-12 voor. Kort na rust verkleinde Roemenië de achterstand naar twee punten, maar de wereldkampioen won uiteindelijk nog overtuigend met elf punten verschil. De 21-jarige Bo van Wetering, die acht treffers maakte, werd verkozen tot speelsters van de wedstrijd. Voor de wedstrijd was er nog een vervelend moment bij Oranje, want keepster Rinka Duijndam werd uitgeschakeld nadat Angela Malestein van dichtbij een bal hard op haar gezicht gooide.



Nadat Nederland gisteravond net een doelpuntje tekort kwam tegen Duitsland was al duidelijk dat een plek in de halve finales niet meer mogelijk was voor de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade. Het is nog niet duidelijk of Nederland komende vrijdag nog mag gaan strijden om de vijfde plaats op het EK. Dat hangt af van het resultaat bij de wedstrijd tussen Duitsland en Kroatië, die om 18.15 uur begint. Als Duitsland wint met meer dan drie punten verschil, dan eindigt Nederland nog als vierde in de poule. Bij ieder ander resultaat wordt Kroatië tweede en Nederland derde. ,,Die wedstrijd gaan we straks met z'n allen kijken. Na twee zeges op rij zitten we er lekker in en ik hoop dat we vrijdag nog om de vijfde plaats mogen spelen.”



Stand:

1. Noorwegen 4 - 8 punten

2. Nederland 5 - 6 punten

3. Kroatië 4 - 6 punten

4. Duitsland 4 - 4 punten

5. Hongarije 4 - 2 punten

6. Roemenië 5 - 0 punten