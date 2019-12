Handbalsters strijden voor unieke kans op historische wereldtitel

Liveblog vanaf 12uNa de sensationele zege op olympisch kampioen Rusland (33-32), kunnen de Nederlandse handbalsters vandaag de kroon op het werk zetten. Voor de derde keer in vijf jaar staat Oranje in de finale van een groot toernooi. Met underdog Spanje als tegenstander (volg de finale vanaf 12.00 uur in ons liveblog, de wedstrijd begint om 12.30 uur) ligt er een unieke kans om eindelijk goud te pakken.

Oranje vaak dichtbij

Al voor de derde keer op rij verlaten de handbalsters het WK in ieder geval met een medaille. In 2015 werd onder toenmalig bondscoach Henk Groener de finale verloren van Noorwegen (31-23). Ook op het vorige WK (2017) was de Angstgegner uit Scandinavië te sterk, deze keer in de halve finale, waarna nog wel de strijd om het brons van Zweden werd gewonnen.

Ook op andere grote toernooien kwam Oranje vaak dichtbij, maar bleef de hoofdprijs uiteindelijk buiten bereik. Zo eindigde de ploeg op de Olympische Spelen van 2016 in de Rio de Janeiro op de ondankbare vierde plaats en werd op de afgelopen EK’s (in 2016 en 2018, met de Deense Helle Thomsen als bondscoach aan het roer) respectievelijk zilver en brons gepakt.

Bekijk hier de samenvatting van de spectaculaire halve finale Nederland - Rusland

Favorietenrol in finale

Waar Nederland bij eerdere pogingen vaak werd gestuit door gerenommeerde tegenstanders als Noorwegen en Frankrijk, start het vandaag in het Park Dome Kumamoto in Japan als favoriet aan de finale. Spanje, dat in de halve eindstrijd voor een sensatie zorgde door Noorwegen met 28-22 te verslaan, staat namelijk niet te boek als een handbalgrootmacht. Spanje eindigde op de afgelopen EK’s en WK’s telkens buiten de top-10. Hun beste prestatie op een WK dateert al uit 2011, toen de halve finale werd bereikt.

In de groepsfase eindigde Spanje als tweede, achter Rusland, dat in de halve finale dus werd geklopt door Oranje. De Spaanse speelsters hadden tegen Rusland geen schijn van kans (26-36), maar bleven verder dit WK tot dusver ongeslagen.

Nederland won vorig jaar op het EK in de groepsfase van Spanje dankzij een doelpunt in de slotseconde van Lois Abbingh (28-27). De twee landen zitten ook in dezelfde groep in de kwalificatiereeks voor het EK 2020.

Zijden draadje

Volledig scherm Blijdschap bij Lois Abbingh na een van haar belangrijke treffers in de groepswedstrijd tegen Zuid-Korea. © ANP Wie de meeslepende wedstrijd van vrijdag tegen Rusland heeft gezien, kan zich bijna niet voorstellen dat Oranje eerder dit WK al met één been in het vliegtuig terug zat. Als de groepswedstrijd tussen Noorwegen en Duitsland in een gelijkspel was geëindigd (Noorwegen won met 32-29) hadden de tickets naar huis geboekt moeten worden.

Dat Nederland plaatsing voor de halve finale niet meer in eigen hand aan, mocht de ploeg zichzelf aanrekenen. Een verrassende nederlaag in het openingsduel met Slovenië kon nog hersteld worden met overwinningen op Angola, Cuba, Servië en Noorwegen, maar in de tweede groepsfase leek het toernooi als een nachtkaars uit te gaan. Na verliespartijen tegen Duitsland en Denemarken hing een vervolg aan een zijden draadje.



Alleen omdat in het laatste groepsduel Zuid-Korea werd verslagen - én de concurrenten onbedoeld de helpende hand boden - werd alsnog de halve finale bereikt. Daarin bleken de speelsters tegen de nog ongeslagen topfavoriet Rusland in staat om boven zichzelf uit te stijgen.

Bekijk hier hoe Spanje de WK-finale bereikte ten koste van Noorwegen

Verwachtingen overtroffen

Met een finaleplaats zijn de verwachtingen voorafgaand aan het toernooi in ieder geval al overtroffen. Bondscoach Emmanuel (‘Manu’) Mayonnade, die begin dit jaar het stokje overnam van Thomsen, stond voor een enorme klus na het afscheid van een aantal bepalende speelsters. De ervaren Maura Visser zei de nationale ploeg een jaar geleden vaarwel. Dat voorbeeld werd gevolgd door Nycke Groot, regelmatig ’s werelds beste handbalster ter wereld genoemd, terwijl eerder ook Yvette Broch al een punt achter haar interlandcarrière had gezet.

Volledig scherm Keepster Tess Wester is een belangrijke schakel in het huidige Oranje. © BSR Agency

De finaleplaats op dit WK bewijst dat Nederland onder leiding van de 36-jarige Franse coach allesbehalve in een zwart gat is gevallen. Binnen het huidige Oranje blijken Estevana Polman, Lois Abbingh, Danick Snelder en keepster Tess Wester in staat om de jonge selectie (met een gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar) op sleeptouw te nemen. Al toont het grote niveauschil tussen sommige wedstrijden aan dat het voorlopig nog wel wisselvallig is.

Volledig scherm De Franse coach Emmanuel Mayonnade bereikt op zijn eerste grote toernooi direct de WK-finale met Oranje. © BSR Agency

Olympische Spelen

De ultieme beloning zou vandaag moeten volgen, met de eerste wereldtitel ooit voor de Nederlandse handbalploeg. Deze eeuw werd de buit verdeeld door Rusland (4x), Noorwegen (2x) en Frankrijk (2x). Brazilië was één keer de sterkste.

Alsof een wereldtitel niet genoeg is, staat er vanmiddag nóg meer op het spel. De winnaar plaatst zich namelijk automatisch voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Bij verlies in de WK-finale wacht in maart een olympisch kwalificatietoernooi, waarbij twee tickets te verdienen zijn voor een nieuwe succestrip naar Japan.

De wedstrijd is vanaf 12 uur live te volgen via ons liveblog en op Ziggo Sport.