Handbalsters sluiten EK-kwalificatie af met monsterzege

De uitslag had geen grote betekenis, want Oranje had zich donderdag met een zege in Minsk op Wit-Rusland al verzekerd van deelname aan de eindronde in december.



Nederland trad in Almere aan met een flink aangepaste ploeg. Een groot aantal vaste internationals was geblesseerd, niet fit of kreeg rust tegen Kosovo, dat in de kwalificaties alleen maar grote nederlagen leed. Thomsen deed een beroep op de speelsters die doorgaans niet in de basis staan en daarnaast gaf ze een aantal talenten de kans zich in de kijker te spelen.