Handbalsters slepen er gelijkspel uit tegen sterk Servië

De handbalsters hebben op het WK in Leipzig de vierde wedstrijd tegen Servië, koploper in Groep D, met 27-27 gelijk gespeeld. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen had zich al geplaatst voor de achtste finales.

Met een uiterste krachtsinspanning wist Nederland een nederlaag te voorkomen inj een enerverend duel. Nyncke Groot maakt vlak voor tijd de gelijkmaker.



De eindpositie in de groep bepaalt de tegenstander in de achtste finales. Oranje heeft nu vijf punten vergaard in vier wedstrijden en staat voorlopig derde.

Bondscoach Thomsen rekende Servië vooraf tot een geduchte tegenstander en dat bleek. Zeker in de eerste helft moest Oranje alle zeilen bijzetten om gelijke tred te houden. Yvette Broch vertolkte in de beginfase een hoofdrol door vier keer raak te gooien vanaf de cirkel.

Oranje nam geleidelijk het initiatief over van Servië en kwam zelfs even op voorsprong (13-15), maar bij het rustsignaal had Servië de stand weer gelijk getrokken (15-15).

In de tweede helft had Nederland nog even de overhand, maar allengs werd Servië sterker. De ploeg profiteerde bovendien van keepster Marija Cotic, die bijna elke aanval van Oranje stuitte. Er kwam een marge van drie doelpunten achterstand die Oranje, in 2015 winnaar van het WK-zilver, niet meer leek goed te maken. Door Servische overmoed kon Nederland alsnog aanklampen en redde Groot een punt. De tegengoal van Servië die samenviel met het eindsignaal, telde niet.

Lois Abbingh was topscorer bij Oranje met zeven doelpunten. Broch noteerde er zes.

Blij

Martine Smeets was blij met het gelijkspel. ,,Maar er had meer in gezeten. We hebben in het tweede deel veel kansen gemist. Die keepster was ook erg goed. En nu Duitsland, daar hebben we nog een appeltje mee te schillen.''

Louis Abbingh: ,,We zijn wel blij met het punt, maar al met al is het toch een teleurstellend resultaat. We hadden de hele wedstrijd het gevoel dat we beter waren.''

Abbingh gaf toe dat Servië sterk speelde. Tot diep in de tweede helft stonden de Oost-Europese handbalsters voor. ,,Wij waren niet scherp genoeg in de afronding; we hebben erg veel kansen gemist. Hun keepster hield ook nog eens bijna alles tegen'', aldus de opbouwspeelster, die drie keer scoorde vanuit een strafworp.

Rusland

Morgen wacht de klapper tegen gastland Duitsland, dat gisteren gelijkspeelde tegen Servië (22-22). ,,Dat wordt vast een mooie wedstrijd. Het is belangrijk dat we die winnen. We hebben nog wat goed te maken hè'', zei Abbingh, die doelde op het EK van een jaar geleden, toen Duitsland won van Nederland in de groepsfase. Het thuisland is dit WK nog ongeslagen in de groep. Bij verlies eindigt Oranje als vierde in de poule en wacht in de achtste finales vermoedelijk olympisch kampioen Rusland.

De eerste vier teams van de poule gaan door naar de achtste finales. Daar kruist de poule van Nederland die van de 'poule des doods’ met onder meer Denemarken, Brazilië, Montenegro en Rusland.

Programma groepsduels:

Vrijdag 8 december, 18.00 uur: Nederland – Duitsland

