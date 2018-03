Handbalsters nipt langs Hongarije

Oranje behield door de zege de leiding in de kwalificatiegroep voor het EK en is met zes punten uit drie wedstrijden al zo goed als zeker van deelname aan de eindronde in Frankrijk.



De thuisploeg speelde zeker niet slecht en had licht overwicht tot diep in de tweede helft. Toen toonde Oranje zijn klasse als wereldtopper door een achterstand van 15-17 om te buigen in een voorsprong van 18-17. Lois Abbingh vertolkte daarbij een hoofdrol. Keepster Tess Wester verrichtte in de slotfase een belangrijke redding, waardoor de minimale voorsprong intact bleef.



De handbalsters spelen zondag in Eindhoven de thuiswedstrijd tegen Hongarije.