Handbalsters na spannende verlenging naar kwartfinale WK

Bondscoach Helle Thomsen waarschuwde vooraf: ,,De Japanners zijn beter dan mensen denken'' Nederland heeft moeite met de Aziatische speelstijl. Dit bleek in de openingswedstrijd van het WK, toen het team van bondscoach Thomsen verloor van Zuid-Korea. ,,Aziaten zijn klein en razendsnel'', had ook Nycke Groot laten weten. Zuid-Korea is het beste handballand van het continent, maar Japan een goede tweede.



In de eerste helft werd van beide kanten opvallend weinig gescoord, met 10-10 gingen de teams de rust in. Het lage scoringspercentage was zowel een gevolg van een sterk spelende verdediging als fouten in de aanval en dan met name aan Nederlandse zijde. Kansen werden regelmatig niet benut. Bovendien kon Japan in de eerste helft rekenen op een ijzersterk spelende Japanse keepster. Ondanks dat er weinig werd gescoord lag het speeltempo hoog en was het spel hard.



Thomsen voorspelde een dag eerder al: voor lange speelsters als Yvette Broch en Kelly Dulfer zijn de kleine Japanners door hun behendigheid extra lastig als tegenstander. Daarnaast speelt ervaring een rol.