Handbalsters beginnen Golden League met verrassende, ruime zege op Denemarken

Björn Koreman wint rechtszaak tegen winkeldief die hem wellicht de Spelen kostte: ‘Gerechtig­heid’

Marathonloper Björn Koreman brak in maart 2021 twee ribben bij het tegenhouden van een winkeldief. Hij liep olympische kwalificatie mis. Vandaag won hij de door hem aangespannen rechtszaak. ,,Wat als ik hem had laten lopen? Had ik anders op de Spelen gestaan? Die vragen zullen altijd blijven, maar ik hoop het voor mezelf nu af te kunnen sluiten.”

23 september