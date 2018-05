Handbalsters naar EK na magere zege op Wit-Rusland

Waterpolo­sters naar halve finale World League

12:21 De Nederlandse waterpolosters hebben de halve finales bereikt in de superfinale van de World League. De ploeg van bondscoach Arno Havenga kende in de kruisfinales zoals verwacht weinig problemen met Japan: 18-7 (2-1 6-1 4-3 6-2). Oranje is nog altijd ongeslagen op het toernooi in de Chinese stad Kunshan.