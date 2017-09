Handbalselectie nog zonder bondscoach in aanloop naar WK-kwalificatie

EK Volleybalsters verslaan Tsjechië en spelen play-offs tegen Kroatië

24 september De Nederlandse volleybalsters zijn op het EK door naar de play-offs om een plek in de kwartfinale. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison won in Ganja in vier sets van Tsjechië en werd daarmee tweede in poule D. De 21-jarige Celeste Plak was opnieuw de grote uitblinkster bij Oranje.