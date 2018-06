Handballers lopen WK mis na nederlaag tegen Zweden

De Nederlandse handballers gaan niet naar het WK van volgend jaar in Denemarken en Duitsland. Zaterdag was de ploeg in Den Bosch nog verrassend te sterk voor Zweden. Maar vandaag werd de tweede wedstrijd in de play-offs verloren: 26-20.

Vier dagen geleden tekende de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson voor een ongekende stunt, maar vandaag stelde de nummer twee van het afgelopen EK orde op zaken.

Oranje was met een goed gevoel afgereisd naar Scandinavië door de thuiszege in het eerste duel. Ook al was de overwinning afgelopen zaterdag in Den Bosch een nipte (25-24), het was wel de eerste zege ooit op grootmacht Zweden en een mentale opkikker.

Maar in Kristianstad werkte Zweden die onverwachte nederlaag vrij overtuigend weg. Al na negen minuten keek Oranje tegen een 5-1 achterstand aan en bij rust was het verschil 14 tegen 7. Uitblinker was de amper te passeren Zweedse doelman Mikael Appelgren. In de tweede helft bood Nederland wel wat meer tegenstand, maar er was geen moment zicht op de eerste deelname aan een grote eindronde sinds het WK van 1961.

Het Nederlands team van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson kwam moeizaam op gang. Na een kwartier spelen was er pas twee keer gescoord. Keeper Appelgren stopte bijna alle ballen. De thuisploeg had minder moeite de bal langs doelman Bart Ravensbergen te smijten. Met zeven doelpunten voorsprong kon Zweden na de eerste helft zorgeloos de kleedkamer in.