Handballers gaan op WK tegen favoriet Noorwegen pas in laatste minuten door de knieën

Natuurlijk kijken de handballers van wedstrijd tot wedstrijd, zoals dat gaat in topsport. Maar na het duel tegen Noorwegen (26-27 nederlaag) leeft de gedachte dat er meer mogelijk is dan slechts een plaats in het hoofdtoernooi van het WK in Polen.

Als Nederland en Noorwegen elkaar treffen in een handbalwedstrijd wint de Scandinavische ploeg negen van de tien keer. En die tiende keer ook, als er geen rare dingen gebeuren. De Noorse ploeg is een van de titelkandidaten, was zesde bij het laatste WK in Egypte. Nederland komt net kijken in de subtop van Europa, en de wereld.

In Krakau stond de zege in de groep - en twee punten in de hoofdronde - op het spel, aangezien beide teams hadden gewonnen van Argentinië en Noord-Macedonië. Noorwegen zou de overwinning wel even veilig stellen, en daarna de wedstrijd uitspelen met de tweede keus, was de verwachting. Daarbij was alleen geen rekening gehouden met het moordende tempo dat Oranje in de aanval hanteert. Luc Steins, Kay Smits en Dani Baijens rennen gewoonweg harder dan vrijwel alle opponenten. Als ze dan, zoals in de eerste helft, ook nog eens weinig fouten maken en vernuftige passes uit de hoge hoed toveren, kan het onwaarschijnlijke waarschijnlijk worden.

Volledig scherm Luc Steins zoekt een gaatje in de Noorse defensie. © AP

In de eerste helft liet de favoriet zich behoorlijk verrassen. Oranje bekroonde slechts 6 van de 23 aanvallen niet, sloeg een gat van 6 doelpunten (15-9) en hield het voordeel knap vast. Maar de gedachte aan een ongelooflijke overwinning verdween na de pauze. Noorwegen repareerde binnen 10 minuten een achterstand van 5 doelpunten. Toen de treffers in de eindfase duur werden, gaven 2 goals van Margnus Albelvik Rod de doorslag.

,,In 10 minuten tijd raak je de controle kwijt’’, besefte topverdediger Samir Benghanem. ,,We lieten in de dekking een paar steekjes vallen. Tegelijkertijd wilden we voorin te geforceerd scoren, we liepen onszelf een beetje over de kop. Een team als Noorwegen maakt daar gebruik van.’’ Nederland maakte in de tweede helft slechts 9 doelpunten.

Oranje speelt zeker nog 3 wedstrijden tijdens het WK, vanaf donderdag in Katowice. Met overwinningen tegen Duitsland, Servië en Qatar wordt de kwartfinale van Gdansk bereikt. Maar dat ziet zelfs de grootste positivo niet als een haalbare kaart, ondanks het knappe optreden tegen Noorwegen.

Volledig scherm De handballers van Noorwegen lachen het laatst. © REUTERS