Handballers Aalsmeer prolongeren landstitel met tweede zege op Volendam

Luiten valt wat terug op The Memorial na 'dag met twee gezichten’

10:59 Joost Luiten is na de derde ronde van The Memorial, het toernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door golflegende Jack Nicklaus, teruggevallen naar de gedeelde 63e plek. De Nederlander ging op de banen van Muirfield Village in Dublin (Ohio) rond in 74 slagen. De eerste twee ronden noteerde Luiten respectievelijk 73 en 71 slagen.