Handballer Steins optimistisch over kansen Oranje op EK: ‘Verder dan twee jaar geleden’

Hoewel de Nederlandse handballers in de Europese pikorde nog vrij laag staan, groeit wel het aanzien van Oranje. ,,Onze ploeg heeft een eigen identiteit. We staan in Europa bekend om frivool, gevarieerd en snel spel”, zegt spelmaker Luc Steins. ,,We hebben tegen iedere tegenstander een kans en kunnen zelfs van elke ploeg winnen. Dat hebben we de afgelopen jaren al vaak genoeg bewezen”, aldus de sterspeler van het Nederlands team.

De handballers doen voor de tweede keer op rij mee aan het EK. Donderdag spelen Steins en zijn collega-internationals tegen Hongarije in een gloednieuw sportstadion in Boedapest. ,,In een kolkende arena met 22.000 mensen die tegen ons zijn. Het zou wat zijn als we dat feestje kunnen bederven. Hongarije zal de druk voelen om te winnen voor de eigen aanhang, aan ons de taak om twijfel te brengen.”, zegt Steins.

Quote Nu willen we een stap verder en de volgende ronde halen. Luc Steins, Spelmaker Oranje

Verstoren dus, precies de opdracht die bondscoach Richardsson zijn mannen ook al meegaf. Met lef spelen, nergens voor terugdeinzen en zoveel mogelijk het eigen, frivole spel spelen. Het doel? De prestaties van het vorige EK overtreffen. Steins dicht zijn ploeg nu meer kansen toe dan twee jaar geleden. De Limburger, die tegenwoordig furore maakt bij de Franse topclub Paris Saint-Germain, ziet dat ‘zijn’ Oranje gegroeid is: ,,Het EK van twee jaar geleden was ons eerste grote kampioenschap en de inzet was toen eigenlijk de wedstrijd winnen van Letland, de andere debutant in onze poule. Nu willen we een stap verder en de volgende ronde halen.”

IJsland en Portugal zijn de andere tegenstanders in de poule. ,,Die ploegen zijn lastig te verslaan, maar met de ervaring die we inmiddels hebben, denk ik dat we gewaagd zijn aan elkaar”, doet Steins wederom een beroep op de ervaring. “We hebben in de voorbereiding ondanks een aantal nederlagen wel de goede lijn gevonden. Vooral tijdens de stage in Polen heb ik gezien dat ook de jonge spelers het hoge niveau aankunnen en echt hun bijdrage leveren.”