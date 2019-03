Handbalbondscoach maakt debuut in Groningen

Door Lisette van der Geest



Het tweeluik

Sinds het internationale succes van de Nederlandse handbalsters – de afgelopen jaren goed voor WK-zilver en -brons en EK zilver en -brons - is het een gegeven: een interland in eigen land is in korte tijd uitverkocht. Dat geldt ook voor de oefeninterland tegen Duitsland vrijdagavond om 19.30 uur in het MartiniPlaza in Groningen. Anders is het bij de buren: voor het tweede treffen op zaterdag om 16.45 uur in Oldenburg zijn nog wél kaarten te krijgen.



In Nederland is handbal bij de vrouwen dan ook succesvoller dan bij de mannen. Het team van de nieuwe bondscoach Mayonnade is favoriet. Bij het laatste treffen met Duitsland, tijdens het EK in Nancy in december, won het team van de toenmalige bondscoach Helle Thomsen met 27-21 en plaatste zich zo voor de halve finale.