Guusje Steenhuis pakt brons bij WK judo in Doha, Korrel laat zich verrassen

Michael Korrel werd verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde. De regerend Europees kampioen verloor in de klasse tot 100 kilogram in zijn eerste partij met waza-ari van de Hongaar Zsombor Veg. De 29-jarige Korrel was in de eerste ronde vrijgeloot. Hij pakte vorig jaar brons bij de wereldtitelstrijd. ,,Ik maak één fout, waardoor hij kan scoren”, zei hij voor de camera van de NOS. Het lukte Korrel niet om zijn fout goed te maken. ,,Ik had geen grip op de partij. En dat is judo: dan ben je heel snel klaar. Heel zuur. Dure fout.”