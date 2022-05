Guusje Steenhuis, Michael Korrel én Jur Spijkers halen finale op EK judo

De judoka’s Guusje Steenhuis, Michael Korrel en Jur Spijkers hebben zich geplaatst voor de finale bij de Europese kampioenschappen in Sofia. Steenhuis, al vier keer eerder goed voor Europees zilver, deed dat door in haar halve finale in de klasse tot 78 kilogram Patricia Sampaio te verslaan. De Portugese stond al op achterstand toen ze geblesseerd moest opgeven. Steenhuis neemt het in de finale op tegen de Duitse Alina Böhm.

Korrel was in de klasse tot 100 kilogram in de halve finales te sterk voor zijn landgenoot Simeon Catharina. Voor Korrel wordt het zijn eerste EK-finale. In 2016 pakte hij al een keer brons. Korrel treft in de strijd om het goud de Pool Piotr Kuczera.

Spijkers was in de halve finales bij de zwaargewichten te sterk voor oud-wereldkampioen Goeram Toesjisjvili uit Georgië. Hij krijgt net als Steenhuis te maken met een Duitse tegenstander in de finale: Johannes Frey.

Deceptie Van 't End

Noël van ‘t End is op de slotdag van de Europese kampioenschappen in Sofia al bij zijn eerste optreden uitgeschakeld. De wereldkampioen van 2019 moest het na een bye in de eerste ronde in de klasse -90 kilogram opnemen tegen Maxime-Gael Ngayap Hambou. De Fransman legde de Nederlander kort voor het einde op zijn rug en won zo op ippon.

In de klasse tot 100 kilogram treffen Michael Korrel en Simeon Catharina elkaar in de halve finales. Ook Guusje Steenhuis is bij de vrouwen in de categorie tot 78 kilogram doorgedrongen tot de halve finales. Zij neemt het op tegen de Portugese Patricia Sampaio. Bij de zwaargewichten treft Jur Spijkers in de strijd om een plaats in de finale de Georgiër Goeram Toesjisjvili. Die was in de kwartfinales te sterk voor Roy Meyer.

Nederland staat op het toernooi in de Bulgaarse hoofdstad tot nu toe op één medaille. Sanne van Dijke pakte zaterdag zilver in de klasse tot 70 kilogram.

Volledig scherm Het EK zit er voor Noël van 't End al na één wedstrijd op. © AFP