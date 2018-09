Guidetti, Nederlands grootste fan, heeft geen moment spijt van vertrek

Door Lisette van der Geest



Een stukje sporttape schiet door een Turks kantoor. ,,O, sorry”, zegt de man die er de voorafgaande tien minuten doelloos aan friemelde. Door zijn Engels klinkt een sterk Italiaanse accent. Ondertussen trommelen zijn vingers op het bureaublad. Giovanni Guidetti (46) zit nooit stil. ,,Iedereen zegt dat ik veel energie heb, waarschijnlijk is het waar.”



Door die energie zit hij nu, halverwege september, in zijn kantoor bij zijn Turkse volleybalclub Vakifbank en heeft hij er al trainingen met twee verschillende groepen opzitten. De ene groep in voorbereiding op het clubseizoen, de andere op het WK dat vandaag in Japan begint. Als het leven was gelopen zoals hij een paar jaar geleden had afgesproken, had Guidetti op het WK langs de kant bij Nederland – Duitsland gestaan. Soms loopt het anders.