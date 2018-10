Grote vreugde bij volleybalsters: 'Eindelijk een topland verslagen'

WK in JapanEen minuut of tien na de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen de Verenigde Staten op het WK volleybal in Japan zegt sterspeelster Lonneke Sloetjes met onverholen verbazing in haar stem: ,,Hoe we zijn teruggekomen weet ik nog steeds niet.”

Door Lisette van der Geest



Celeste Plak geloofde in een overwinning van Nederland ondanks de achterstand met 0-2 in het begin van de wedstrijd en de manier waarop de VS over Nederland heen walste in de tweede set. Bondscoach Jamie Morrison dacht: tuurlijk, het ziet er niet goed uit als je met 0-2 achterstaat tegen de VS, maar we kunnen winnen. Aanvoerster Maret Balkestein-Grothues bleef optimistisch. En sterspeelster Lonneke Sloetjes? Door haar hoofd schoten duizend gedachten. Ze gingen alle kanten op.

Ze is een doemdenker, zo geeft ze zelf toe. Maar gelukkig is er weinig tijd om aan een doemscenario te denken zodra de bal in de lucht is, of haar hand raakt. ,,In millisecondes schiet er soms door mijn hoofd dat ik een bal anders had moeten spelen, of: o dit gaat helemaal mis. Maar niet lang daarna ben je weer bezig met hoe je op dat moment moet slaan.”

Nederland wist dat juist tegen de VS de kansen in de derde ronde het grootst waren. China, de tegenstander van morgen, behoort tot de sterkste landen ter wereld, is de huidige olympisch kampioen en de VS speelde dit WK niet elke wedstrijd even overtuigend. Sloetjes: ,,We roken echt kansen. We wisten dat zij met hun rug tegen de muur stonden doordat ze gisteren van China hadden verloren. Wat dat betreft hadden wij een fijne positie.”

Bij Plak overheerste na afloop de trots. ,,We hebben eindelijk de stap gemaakt om een topland als Amerika te verslaan. Ik ben zo blij dat het goed is gegaan, ook al ging het even minder. Dat we niet gek werden, maar rustig bleven. Emotie erin, vuur erin. Van die 2-0 achterstand was ik me ook niet per se bewust. Ik dacht nog steeds: jongens, we gaan dit gewoon doen. Je kunt het spannend gaan vinden, maar zelfs als we fouten maakten, was dit met een overtuiging dat we wisten wat we aan het doen waren.”