Griffin tart oude club met 44 punten, Nuggets verrassend onderuit

Jaspers overtui­gend naar finale NK driebanden

12:03 Dick Jaspers heeft zich zondagochtend op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van het NK driebanden (de Masters) in Berlicum. De regerend wereldkampioen uit Sint-Willebrord ad in de halve finale weinig moeite met Barry van Beers uit Rijsbergen: 40-23 in 16 beurten.