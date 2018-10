Griffin bezorgt Detroit Pistons de zege met liefst vijftig punten

Voor Griffin was het de beste score in zijn carrière. Hij noteerde naast zijn vijftig punten ook nog veertien rebounds en zes assists. De Pistons boekten hun derde zege in het nieuwe seizoen.



Het puntenrecord in de NBA staat nog altijd op naam van Wilt Chamberlain, die op 2 maart 1962 tot liefst honderd punten kwam in de wedstrijd van zijn ploeg Philadelphia Warriors tegen New York Knicks. Griffin kwam afgelopen nacht dus tot de helft van het record. Kobe Bryant staat met 81 punten in een wedstrijd I9n 2006) op de tweede plaats op deze ranglijst. Vijfentwintig verschillende basketballers zijn er ooit in geslaagd om zestig of meer punten te maken in een wedstrijd in de NBA. Het lukte in totaal 68 keer, waarvan 32 keer door de iconische Chamberlain.