Gregorius maakt Yankees-feest compleet in bizarre Londen Series

Dat de Yankees ook in hun 31ste wedstrijd op rij een homerun sloegen – met dank dus aan Gregorius – was slechts een voetnootje in een krankzinnig weekend. Want was er zaterdag en zondag allemaal niet gebeurd in het London Stadium? In de thuishaven van West Ham United, dat voor de gelegenheid was omgetoverd in een fraaie honkbalarena, kregen de meer dan 50.000 toeschouwers maar liefst 50 runs en 65 honkslagen te zien. En dat in slechts twee potjes.

Om de Major League Baseball (MLB) buiten de Verenigde Staten te promoten, speelden de twee topclubs dit weekend de zogenoemde Londen Series. Het werd een ongekend spektakel waarin de pitchers van beide ploegen de ene na de andere klap om hun oren kregen. Vooral die van de – op papier thuis spelende – Red Sox moesten het ontgelden.

Dat begon zaterdag al in de eerst helft van de eerste inning: 6-0 voor de Yankees! Vreemd? Het kon nog veel gekker, want na de gelijkmakende slagbeurt stond het al 6-6. Was het de lucht, het iets kleinere buitenveld, de ondergrond, de hele atmosfeer van het stadion of viel het domweg niet te verklaren? Feit is dat de Amerikaanse honkbalklassieker twee keer een zelden vertoond wedstrijdverloop kende.

Zaterdag ging het van 6-6 via 17-6 (!) naar 17-13. Een dag later leken de Red Sox orde op zaken te stellen. Met back-to-back homeruns in de eerste inning de ploeg van Xander Bogaerts uitstekend. De Oranje-international zette zelf de toon door met een two-run homerun voor 2-0 te zorgen. Meteen na de klap van Bogaerts sloeg J.D. Martinez de bal eveneens over de hekken (3-0), waarna ook Christian Vazquez even later nog een homer noteerde: 4-0.

Volledig scherm Xander Bogaerts warmt zich op in het London Stadium. © Getty Images

De voorsprong van de Red Sox hield stand tot het einde van de zesde inning (4-2). Maar daarna ging het helemaal mis voor Bogaerts en co. In de zevende slagbeurt zetten de Yankees met negen (!) runs het duel volledig op zijn kop: 4-11. Gek genoeg was het wachten toen nog op de eerste homerun – zaterdag lukte dat de Yankees zes keer – van de ploeg uit New York. Maar die kers zette Gregorius een inning later op de taart: 12-4.

Buit binnen? Zou je zeggen, maar in een weekend waarop niets te gek was, kwamen de Red Sox nog terug tot 12-8 ook. En met drie honken bezet was Rafael Devers in de achtste inning uiteindelijk slechts één klap verwijderd van de gelijkmaker. Het kwam er niet van.

En dus stapt rivaal Yankees als de grote winnaar van het weekend het vliegtuig naar huis in. Na 82 van de 162 wedstrijden van het reguliere seizoen hebben de New Yorkers een aardige voorsprong opgebouwd in de American League East en zijn ze hard op weg om de regerend kampioen Red Sox dit jaar te onttronen.

Volledig scherm Het stadion van West Ham is omgetoverd in een fraaie honkbalarena. © Getty Images

Volledig scherm Didi Gregorius (r) en Xander Bogaerts tijdens de wedstrijd van zaterdag. © Getty Images