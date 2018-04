Gregorius etaleert wederom ongekende vorm bij de Yankees

Dongenaar Maas en Tabeling na thriller naar laatste zestien EK badminton

25 april Badmintonner Jelle Maas uit Dongen is met zijn dubbelpartner Robin Tabeling doorgedrongen tot de tweede ronde van het EK in Spanje. Het duo was te sterk voor de Schotten Alexander Dunn en Adam Hall (21-16, 19-21, 29-27).