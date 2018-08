Gouden Van Rouwendaal 'met een grote glimlach' naar de finish

,,Goud is goud, maakt niet uit op welke afstand.'' Dat zei Sharon van Rouwendaal kort voordat ze naar de EK openwaterzwemmen in Schotland afreisde. Bij de eerste de beste poging was het vandaag al meteen raak voor de 24-jarige olympisch kampioene van Rio op de 10 kilometer.

Door Natasja Weber

In een fraai omgeven decor van het meer Loch Lomond pakte ze overtuigend goud op de 5 kilometer. De voorsprong op de Duitse Leonie Beck bedroeg zeventien seconden. Rachele Bruni uit Italië werd derde.

In het koude meer in het oosten van Schotland moesten de deelnemers een wetsuit dragen. Dat is verplicht als de watertemperatuur lager is dan 18 graden. Woensdag was de temperatuur 17,5. Waar veel dames een hekel hebben aan een wetsuit, maakt Van Rouwendaal daar een minder groot probleem van. ,,Hoe zwaarder de omstandigheden hoe beter'', zei ze na haar race. ,,Eerlijk gezegd vind ik een wetsuit ook vreselijk maar ik kan negatieve dingen uitschakelen. Ik was ook blij dat het ging regenen. Veel vrouwen vinden dat vervelend en laten zich daardoor afleiden.''

Vierhonderd meter na de start van de race over 5 kilometer (een niet-olympische afstand) ging Van Rouwendaal er al vandoor. Lange tijd kon de Leonie Beck uit Duitsland haar spoor volgen. In de laatste ronde schudde SvR haar rivale van zich af. ,,Die laatste 200 meter heb ik echt genoten. Ik keek nog even achterom en toen wist ik dat de buit binnen was. Met een grote glimlach zwom ik naar de finish'', aldus de zwemster die al vijf jaar in Frankrijk traint.