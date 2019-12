Gouden handbalsters alsnog genomineerd voor Sportgala

Afwegingen

,,Na veel afwegingen hebben we er uiteindelijk toch voor gekozen om het reglement aan te passen”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF bij de NOS. ,,Dat wil zeggen dat we de peildatum hebben opgeschoven naar 16 december. Dit is iets wat we niet eerder hebben gedaan en dit is uitzonderlijk”



Omdat de peildatum is opgeschoven naar 16 december werden ook andere prestaties in december nog meegenomen in de andere categorieën. Bas van de Goor, die leiding geeft aan de vakjury, legt uit dat er zodoende ook gekeken is naar de prestaties van zeilteam Annemiek Bekkering/Annette Duetz, die hun wereldtitel prolongeerden in de 49erFX-klasse, en die van handbalster Estavana Polman. ,,Die hebben we als vakjury beoordeeld met de vraag of ze nog toegevoegd moesten worden aan de genomineerden.”



Het duo Bekkering/Duetz werd uiteindelijk dus niet genomineerd in de categorie ‘Sportploeg van het Jaar’ en ook Polman is niet genomineerd voor ‘Sportvrouw van het Jaar'. De handbalsters mogen zich woensdag dus wél melden bij het gala.