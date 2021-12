‘Gouden’ baansprinters uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar, Jetze Plat weer de beste bij paralympiërs

De teamsprinters kregen de voorkeur boven de hockeysters, die dit jaar het EK in eigen land wonnen en goud pakten in Tokio, en de roeiers van de dubbelvier. Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten bezorgden Nederland op de roeibaan het eerste goud van de Spelen in Japan.

Twee jaar geleden ging de prijs voor Sportploeg van het Jaar naar de handbalsters, die enkele dagen daarvoor de wereldtitel hadden gepakt.

Paralympiërs

Jetze Plat is voor de derde keer uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. De geboren Amsterdammer veroverde afgelopen zomer op de Paralympische Spelen van Tokio drie gouden medailles in vier dagen tijd: op de triatlon, de tijdrit en de wegwedstrijd. Plat (30) werd in 2017 en 2019 ook al uitgeroepen tot Paralympisch Sporter van het Jaar.

De handbiker kreeg meer stemmen dan rolstoeltennisster Diede de Groot en de Nederlandse rolstoelbasketbalsters. De Groot won dit jaar alle grandslams en goud op de Paralympische Spelen, de zogeheten ‘golden grand slam’. De rolstoelbasketbalsters pakten ook goud in Tokio en wonnen onlangs het EK.

,,Jullie verdienen deze allemaal”, zei Plat met de Jaap Eden-award in zijn handen tegen de andere genomineerden in zijn categorie. “Het kon alle kanten op. Ik vind het een hele eer dat ik ‘m mag hebben. Eigenlijk zouden we deze trofee moeten opdelen in drie stukken.”

Coach van het Jaar

Hugo Haak heeft opnieuw de prijs gekregen voor Coach van het Jaar. De 30-jarige Haak is de coach van de Nederlandse baansprinters. Hij ontving in 2019 ook al de Jaap Eden-award op het Sportgala.

Onder leiding van Haak grossierden de baanwielrenners de afgelopen jaren in titels op de grote toernooien. Bij de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Tokio veroverden de Nederlandse teamsprinters het goud. Individueel werden Harrie Lavreysen (sprint) en Shanne Braspennincx (keirin) olympisch kampioen.

Haak kreeg in de verkiezing, waarbij zo’n 250 Nederlandse coaches en negen leden van de vakjury hun stem mochten uitbrengen, de voorkeur boven de Zwitser Laurent Meuwly, coach van de succesvolle Nederlandse atletiekploeg, en paralympisch wielercoach Eelke van der Wal. Haak kondigde vorige maand aan dat hij uiterlijk komend voorjaar stopt.

Volledig scherm Hugo Haak. © ANP

Sporttalent

Gewichtheffer Enzo Kuworge heeft op het Sportgala de Young Talent Award gekregen, de prijs voor het grootste talent. De 20-jarige Gelderlander deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen en eindigde in Tokio als zesde in de klasse boven 109 kilogram. Kuworge was de eerste Nederlandse gewichtheffer op de Spelen sinds Piet van der Kruk in 1968.

De zoon van een Ghanese vader en een Nederlandse moeder werd eind mei wereldkampioen bij de junioren. Kuworge mocht daarom bij de senioren meedoen aan de Spelen. Hij kwam in Tokio tot een totaalscore van 409 kilogram. De Nijmegenaar heeft de ambitie om op de Spelen van Parijs in 2024 mee te doen om de medailles.

Kuworge volgt skateboardster Keet Oldenbeuving op als winnaar van de Young Talent Award. Oldenbeuving kreeg die prijs in 2019, op 15-jarige leeftijd. De skateboardster droeg op de Spelen van Tokio samen met Churandy Martina de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie. Eerder kregen onder anderen Dafne Schippers (2011), Mathieu van der Poel (2013), Max Verstappen (2014), Harrie Lavreysen (2017) en Matthijs de Ligt (2018) de talentenprijs op het Sportgala.

